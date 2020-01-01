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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مستمرة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة في أسيوط

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:12 م
جولة السكرتير المساعد
جولة السكرتير المساعد للجان
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، عددا من مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بمركزي ساحل سليم والبداري للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة وتوزيع الكمامات لجميع الطلاب والعاملين باللجنة وتعقيمهم بالكحول وارتداء أكياس بلاستيكية للأحذية ومرورهم ببوابات التعقيم قبل دخول اللجان.

هذا بالإضافة إلى التأكد من توقيع الكشف عليهم بواسطة جهاز الكشف على المعادن ومنع دخول أجهزة المحمول إلى اللجان فضلاَ عن تواجد زائرة صحية أو طبيب بكل لجنة.

رافقه خلالها أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهما ومساعديهم.

هذا وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" حماية لأبنائنا الطلاب وللعاملين بالمدارس.

يأتى ذلك تنفيذًا للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى المتابعة الدورية من قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء لتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة البالغ عددها 94 لجنة للوقوف على سير أعمال الامتحانات دون أي معوقات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الطلاب والملاحظين قبل دخول اللجان.
جولة السكرتير المساعد للجان
جولة السكرتير المساعد للجان
جولة السكرتير المساعد للجان
جولة السكرتير المساعد للجان
جولة السكرتير المساعد للجان
جولة السكرتير المساعد للجان
جولة السكرتير المساعد للجان
جولة السكرتير المساعد للجان
جولة السكرتير المساعد للجان
جولة السكرتير المساعد للجان

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