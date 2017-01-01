إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ«أحداث الطالبية» غدا

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الطالبية"، لجلسة الغد لحضور دفاع المتهم.كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، وتحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.يذكر أن الدائرة 3 إرهاب برئاسة المستشار شبيب الضمراني، كان قد قضت فى 28 يونيو 2018، بالحكم المشدد 10 سنوات غيابيا للمتهم وآخرين.