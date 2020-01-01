طلاب علمي بمصر القديمة يشتكون من امتحان الفيزياء

خرج طلاب الثانوية العامة من امتحان الفيزياء، بلجنة عمرو بن العاص الثانوية بنين في مصر القديمة، واشتكى العديد من الطلاب من مستواه واصفين إياه بالصعوبة.فكان من بين الطلبة الطالبة السورية ميس عمار، التي وصفت الاختبار بالصعب سواء الأسئلة النظرية أو العملية، موضحة أنها على الرغم من ذلك فهي تتوقع أن تحصل على درجات مرتفعة، مؤكدة أنها استطاعت أن تجيب على أغلب الأسئلة بالإجابة الصحيحة إلا أن هذا لا ينكر صعوبة الاختبار.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق).ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.