نقل طالبتين للمستشفى أصيبتا بإعياء أثناء امتحان الثانوية بأسوان

تعرضت طالبتان أثناء تأديتهما امتحان الثانوية العامة بمدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، لهبوط وإغماء، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بتعرض طالبتين بالثانوية العامة أثناء تأديتهما للامتحان لهبوط وإغماء، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان اللجنة وتم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق).ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.