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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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اقتصاد
شادي سمير يعقب على الفتح التدريجي ويؤكد على ضرورة التوجه إلى الصناعة المحلية
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:02 م
شادي سمير
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