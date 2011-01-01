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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط هارب من حكم حبس 56 سنة فى أوسيم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:02 م
سقوط هارب
سقوط هارب
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط هارب من السجن حال اختبائه بقطعة أرض زراعية بالجيزة وبحوزته بندقية خرطوش ومواد مخدرة في أوسيم.

أكدت التحريات اختباء أحد العناصر الإجرامية - هارب من سجن وادى النطرون إبان أحداث يناير 2011، وسابق اتهامه فى 15 قضية "مخدرات، سلاح نارى، وشروع فى قتل، وسرقة بالإكراه"، والمطلوب التنفيذ عليه فى 7 أحكام جنايات والسجن 56 عامًا، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا بقطعة أرض زراعية بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبحوزته بندقية خرطوش و9 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 350 جراما.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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