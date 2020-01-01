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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اعتماد 14 مليون جنيه لتطوير خدمات التموين بالوادى الجديد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:00 م
صلاح السيد
صلاح السيد
نرمين محمود الدهان
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أعلن صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد 14 مليون جنيه، لإقامة مكاتب تموين وخدمات تموينية متطورة بمدن وقرى الوادي الجديد لتقديم خدمات تموينية، خاصة في الأماكن البعيدة والنائية.

وقال وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، في بيان له اليوم، إن هذه المشروعات تشمل إقامة فرع المصرية لتجارة الجملة بمدينة موط بالداخلة بتكلفة حوالي 5 ملايين و500 ألف جنيه، وإنشاء إدارة تموين الفرافرة بحوالي 2 مليون و600 ألف جنيه، وتشمل إنشاء مكاتب تموين متطورة بمناطق الجديدة والقصر بمركز الداخلة باعتمادات تقدر بحوالي 4 ملايين جنيه.

وأضاف "صلاح"، أن هذه الاعتمادات تتضمن كذلك تطوير مكتب تموين غرب الموهوب، وإنشاء مكتب تموين متطور بمدينة موط باعتمادات حوالي مليونين و750 ألف جنيه.

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