«الدقهلية» تستعرض المشروعات التنموية الكبرى مع «مجلس الوزراء»

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ضرورة الاستفادة القصوى من الخبرة العميقة والالتزام والانضباط في تنفيذ المشروعات وإزالة كل المعوقات، وإنهائها بكل قطاعات المرافق والخدمات.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الدقهلية مع مسئولي قطاعات المرافق والخدمات، بحضور اللواء هشام السوداني، المشرف العام على المشروعات التنموية الكبرى بمجلس الوزراء، وهيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النوري، وكيل الوزارة السكرتير العام، ومنال الغندور، السكرتير العام المساعد.واستعرض الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة في قطاعات الري والكهرباء والشباب والرياضة والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة، وأيضا المستشفيات الجامعية.وأكد اللواء السوداني، أن التركيز في المرحلة الحالية على مشروعات الخدمات الصحية والانتهاء من تنفيذ إنشاء المستشفيات لتوسيع مجال تقديم الخدمه الصحية للمواطنين بالمحافظات، مؤكدًا على تقديمه الدعم والمساندة لجميع المشروعات في كل قطاعات المرافق والخدمات.