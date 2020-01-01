رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف غموض مقتل سائق «توك توك» في سوهاج

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:58 م
جثة
جثة
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في كشف غموض وضبط مرتكب واقعة مقتل سائق مركبة "توك توك" بسوهاج.

تبلغ لمركز شرطة جهينة من أحد الأشخاص بغياب نجله سائق -توك توك- عقب خروجه بمركبة "التوك توك" قيادته.

فقد توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج أن وراء ارتكاب واقعة غياب المذكور عاطل.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها، وقرر قيامه باستدراج المجنى عليه لقطعة أرض زراعية والتعدى عليه وحال قيام المجنى عليه مقاومته له قام بالإجهاز عليه وخنقه فأودى بحياته، وتم بإرشاد المتهم العثور على جثة المجنى عليه، وكذا مركبة "التوك توك" خاصته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 38.2 مليار دولار

السيسي يصل إلى مسجد المشير لتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

«الصحة» تسجل تراجعا قياسيا بإصابات كورونا.. أقل من 1000

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة

الصور

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

image description

جنازة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

الأكثر قراءة

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

هدير الهادي تعترف بممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

حقيقة وجود إصابات بـ«الطاعون الدملي» في مصر

إنفوجراف

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

أغرب حكايات لاعبي كأس العالم.. أحدهم انضم لجيش هتلر

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

نجم الساعة

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كيف ينتقل الطاعون الدبلي بين البشر وما مدى خطورته؟

حالة اللسان يكشف احتمال إصابة الشخص بهذا المرض

دراسة إسبانية: مناعة القطيع ليست الحل ضد كورونا والتباعد أفضل

دعاء قبل الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
أفورقى فى القاهرة.. لماذا الآن؟
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
مؤمن المحمدي
مش شغلكم
لواء.حمدى البطران
تنمية الصعيد
المزيد

الثقافة

«الجواهري مسيرة قرن».. دراسة جديدة للثقافة العراقية

وفاة رجاء حجاج زوجة أنيس منصور

«رواية الفصول الأربعة».. مشاهد قصصية تتناول الواقع العربي بالنقد

«الثقافة» تطلق «ذاكرة المدينة» لتوثيق هوية المناطق الأثرية