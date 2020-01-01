كشف غموض مقتل سائق «توك توك» في سوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في كشف غموض وضبط مرتكب واقعة مقتل سائق مركبة "توك توك" بسوهاج.تبلغ لمركز شرطة جهينة من أحد الأشخاص بغياب نجله سائق -توك توك- عقب خروجه بمركبة "التوك توك" قيادته.فقد توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج أن وراء ارتكاب واقعة غياب المذكور عاطل.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها، وقرر قيامه باستدراج المجنى عليه لقطعة أرض زراعية والتعدى عليه وحال قيام المجنى عليه مقاومته له قام بالإجهاز عليه وخنقه فأودى بحياته، وتم بإرشاد المتهم العثور على جثة المجنى عليه، وكذا مركبة "التوك توك" خاصته.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.