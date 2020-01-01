شاكر يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في قطاع الكهرباء

التقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر تقنية الفيديو كونفراس، السفير البريطاني جيوفري آدامز، لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة وعدد من الشركات البريطانية المتخصصة في المجال.وأشاد شاكر بالتعاون القائم مع الشركات البريطانية، موضحًا أنها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.وأكد، أن قطاع الكهرباء يعمل الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع ما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، حيث يجرى حاليا مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، مشددا على اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة، من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.وأشار الوزير إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، مؤكدًا على التعاون القائم بين قطاع الكهرباء وعدد من الشركات البريطانية المتخصصة فى هذا المجال.ولفت إلى استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، حيث يلعب القطاع الخاص دورًا هامًا في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2035، مضيفا أنه يجرى حاليا تحديث هّذه الاستراتيجية لزيادة نسبة مشاركة طاقات متجددة بها حيث نجح القطاع في إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة والتي ستصل إلى 6.6 جيجاوات بنهاية عام 2020 وستزيد هذه القدرات المضافة لتصل إلى حوالى 8200 ميجاوات بعد الإنتهاء من المشروعات التى تحت الدراسة.وأبدى شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركات البريطانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.من جهته، أشاد سفير بريطانيا بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، مؤكدًا ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات الثنائية، مثمنا الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة والتي فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى.وأكد آدامز، على الاهتمام بالتعاون الكامل وتقديم كل الدعم وخاصة في إعداد تقرير المساهمات المحددة وطنيًا National Determine Contribution (NDC، حيث أن بريطانيا تستضيف بريطانيا مؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم في 2021.ومن ناحيته، أكد وزير الكهرباء، أن القطاع يقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة في إعداد هذا التقرير كون قطاع الكهرباء أحد أهم القطاعات المؤثرة في خفض الانبعاثات في مصر من خلال مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة، ويرحب القطاع باستعداد الجانب البريطاني تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مجال إعداد تقرير (NDC) وسيتم التواصل في هذا الشأن مع السفارة البريطانية بمصر.وأعرب السفير البريطالني عن رغبة بلاده وعدد من الشركات البريطانية في الاستثمار في مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح ـ الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة، وغيرها من المشروعات الأخرى.