رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين يعرض فرصا استثمارية في ندوة «المصرية اللبنانية» الأحد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:58 م
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، عن تنظيم ندوة عن فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التجارة الداخلية، الأحد المقبل.

وقال عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية، إن الندوة تقام بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، تحت عنوان "التجارة الداخلية والقطاع الخاص.. فرص استثمارية وشراكة استراتيجية"، وذلك للحديث حول فرصة الاستثمارية الجديدة بالقطاع وبحث سبل الشراكة مع القطاع الخاص المصري واللبناني.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، أن انعقاد الندوة يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بقطاع التجارة الداخلية والتوسع في إقامة المناطق اللوجيستية والمراكز التجارية، وفي ضوء النجاح والتطور الكبير الذي شهدته وزارة التموين والتجارة الداخلية والفرص الكبيرة في مجال التجارة الداخلية.

وأضاف، أن الجمعية حريصة على التواصل الدائم والمستمر مع الحكومة من أجل مساندة مجتمع الأعمال المصري واللبناني وتذليل كل العقبات التي تواجه المشروعات والفرص المتاحة التي تقوم بها الدولة.

وأشار إلى أن الندوة تناقش عدد من المحاور الهامة، لتعريف المستثمرين بإنجازات وزارة التموين في ملف التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية، واستعراض رؤية وزارة التموين لمستقبل القطاع وخططها المستقبلية في توفير الأراضي للمستثمرين، وكذلك الاطلاع على الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في القطاع.

وأضاف المدير التنفيذي للجمعية، أن الندوة تتناول أبرز التحديات التي واجهت المستثمرين في هذا القطاع ووضع حلولا للتغلب عليها بجانب دور منظمات الأعمال في الترويج للفرص الاستثمارية، وإنجازات الجمعية المصرية اللبنانية في جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة اللبنانية خلال السنوات الماضية.

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

هدير الهادي تعترف بممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي

«الأوقاف» توضح سبب اقتحام مواطنا لمسجد وتعديه بـ«شومة» على المصلين

الصور

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

image description

جنازة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

الأكثر قراءة

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

هدير الهادي تعترف بممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

حقيقة وجود إصابات بـ«الطاعون الدملي» في مصر

إنفوجراف

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

أغرب حكايات لاعبي كأس العالم.. أحدهم انضم لجيش هتلر

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

نجم الساعة

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كيف ينتقل الطاعون الدبلي بين البشر وما مدى خطورته؟

حالة اللسان يكشف احتمال إصابة الشخص بهذا المرض

دراسة إسبانية: مناعة القطيع ليست الحل ضد كورونا والتباعد أفضل

دعاء قبل الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
أفورقى فى القاهرة.. لماذا الآن؟
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
مؤمن المحمدي
مش شغلكم
لواء.حمدى البطران
تنمية الصعيد
المزيد

الثقافة

«الجواهري مسيرة قرن».. دراسة جديدة للثقافة العراقية

وفاة رجاء حجاج زوجة أنيس منصور

«رواية الفصول الأربعة».. مشاهد قصصية تتناول الواقع العربي بالنقد

«الثقافة» تطلق «ذاكرة المدينة» لتوثيق هوية المناطق الأثرية