وزير التموين يعرض فرصا استثمارية في ندوة «المصرية اللبنانية» الأحد

أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، عن تنظيم ندوة عن فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التجارة الداخلية، الأحد المقبل.وقال عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية، إن الندوة تقام بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، تحت عنوان "التجارة الداخلية والقطاع الخاص.. فرص استثمارية وشراكة استراتيجية"، وذلك للحديث حول فرصة الاستثمارية الجديدة بالقطاع وبحث سبل الشراكة مع القطاع الخاص المصري واللبناني.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، أن انعقاد الندوة يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بقطاع التجارة الداخلية والتوسع في إقامة المناطق اللوجيستية والمراكز التجارية، وفي ضوء النجاح والتطور الكبير الذي شهدته وزارة التموين والتجارة الداخلية والفرص الكبيرة في مجال التجارة الداخلية.وأضاف، أن الجمعية حريصة على التواصل الدائم والمستمر مع الحكومة من أجل مساندة مجتمع الأعمال المصري واللبناني وتذليل كل العقبات التي تواجه المشروعات والفرص المتاحة التي تقوم بها الدولة.وأشار إلى أن الندوة تناقش عدد من المحاور الهامة، لتعريف المستثمرين بإنجازات وزارة التموين في ملف التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية، واستعراض رؤية وزارة التموين لمستقبل القطاع وخططها المستقبلية في توفير الأراضي للمستثمرين، وكذلك الاطلاع على الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في القطاع.وأضاف المدير التنفيذي للجمعية، أن الندوة تتناول أبرز التحديات التي واجهت المستثمرين في هذا القطاع ووضع حلولا للتغلب عليها بجانب دور منظمات الأعمال في الترويج للفرص الاستثمارية، وإنجازات الجمعية المصرية اللبنانية في جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة اللبنانية خلال السنوات الماضية.