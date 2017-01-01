طرح تشغيل وصيانة شبكة الإنارة في 5 مناطق بالعاشر من رمضان

أعلن المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، عن طرح عملية تشغيل وصيانة شبكة الإنارة بالطريق الصحراوي والكباري العامة ومنطقة الروبيكي والمقابر ومنطقة الصناعات الثقيلة (a1_a2_a3_a6_ai) بالمدينة في مناقصة عامة.وأوضح أنه يتم تقديم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما العرض الفني والأخر لعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره 160 ألف جنيه ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.وأشار إلى أن جلسة الاستفسارات ستعقد يوم الأحد الموافق 26 يوليو، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق 16 أغسطس، لافتا إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 399 جنيها، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم "182" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.