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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة أسوان يتفقد لجان امتحانات الفرق النهائية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:55 م
الدكتور أحمد غلاب
الدكتور أحمد غلاب
أسوان_إسراء توفيق
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انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بجامعة أسوان، حيث أجرى الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان جولة تفقدية داخل لجان كليتي التربية الرياضية بالحرم الجامعي بصحاري، ولجان كلية دار العلوم بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

جاء ذلك لمتابعة اللجان والوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة استعدادًا لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي 2019 - 2020، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء فترة اختبارات الفرق النهائية.

وأكد الدكتور أحمد غلاب، أهمية تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، بداية من قياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول من بوابة الكلية، ومرورًا ببوابات التعقيم، وتعليق العلامات الإرشادية على الأرض وبمداخل الكليات والملصقات الإرشادية على الجدران، لتوجيه الطلاب إلى اللجان، وذلك مع مراعاة ارتداء الكمامات الطبية ووجود مسافة التباعد بين الطلاب داخل اللجان وعدم تبادل أدوات الطلاب والقيام بالتعقيم والرش بصفة دائمة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه انطلقت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم في كليتي دار العلوم وكلية التربية الرياضية وتستكمل غدًا الأربعاء بكلية الحقوق ويوم الخميس كلية الآداب ويوم السبت القادم الموافق 11 يوليو الجاري تبدأ أعمال الامتحانات بباقي كليات الجامعة.

وبدأ الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان جولته التفقدية من داخل لجان كلية التربية الرياضية بصحاري، برفقة الدكتور اشرف محمد عميد كلية التربية الرياضية والدكتور عادل مكي وكيل الكلية.
جامعة أسوان
جامعة أسوان
جامعة أسوان
جامعة أسوان

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