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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الأقصر يتابع سير العمل بالمناطق الصناعية (صور)

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:52 م
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم
هدى الأمير
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تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر المنطقة الصناعية بمنطقة البغدادى بمركز ومدينة البياضية، صباح اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير الأعمال بها وأعمال الرصف التى تمت بالطريق المؤدي للمنطقة، وذلك بمرافقة كل من اللواء الدكتور عماد أبوالعزائم السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر واللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية والدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود واللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة ومصطفى عبدالحليم جاعون مدير المنطقة الصناعية بالبغدادى.

وتابع "ألهم" أعمال المجمع الصناعى ومجمع الخدمات ومحطة معالجة الصرف الصحى حيث استمع اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، موضحا أن أعمال الإنشاءات المدنية بالمحطة اكتملت بنسبة 96% تقريبًا وسيتم البدء فى أعمال التركيبات الكهروميكانيكية تمهيدًا لتشغيل المحطة خلال الفترة المقبلة وفقًا للجداول الزمنية المقررة للمشروع.

وأوضح المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة أنه تم إنهاء كل أعمال الترفيق الخاصة بالمنطقة الصناعية وكذلك تم تمهيد الطريق المؤدي للمنطقة بطول 1 كم وعرض متوسط 10 أمتار.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لبدء تشغيل المشروعات المتبقية بالمنطقة، كما جاءت توجيهاته لرؤساء مدن الطود والبياضية بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من جوانب الطريق المؤدي للمنطقة الصناعية ومداخلها وتمهيد الطرق وتسوية المرتفعات.

واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد طريق المسار السياحي (طريق الجولى فيل) لمتابعة أعمال الترميمات على جوانبه موجهًا بتكثيف أعمال النظافة وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطى التى تتم من قبل مجلس مدينة البياضية وذلك ضمن الإجراءات التي تنفذها محافظة الأقصر أستعدادًا لعودة استقبال السياح بالموسم السياحي المقبل.
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم

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