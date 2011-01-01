السيسي يصل إلى مسجد المشير لتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى مسجد «المشير طنطاوي» ليتقدم الجنازة العسكرية للفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.وتوفي الفريق فخري محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مساء الإثنين، بعد صراع مع المرض.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو الماضي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة «فريق فخري» مع منحه وشاح النيل.وشغل «العصار» منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011، وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية، إضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، وكان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور في مؤتمر 3 يوليو، والذي انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصري، ونهاية حكم الإخوان.