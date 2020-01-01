استدعاء ضابط التحريات فى ضبط عاطلين بهيروين فى الشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، باستدعاء ضابط مجري التحريات حول ضبط عاطلين بكمية من مخدر الهيروين بمدينة بدر.كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة بدر قد أكدت قيام "محمود"، و"كريم"، عاطلين، ومقيمين بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من منزل الأول وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطها، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين وزنت نحو ربع كيلوجرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.