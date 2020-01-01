تجديد حبس متهمين بقتل شاب في مشاجرة بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس فتاة وعاطلين، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل شاب بعد التعدى عليه بسلاح أبيض فى عزبة الهجانة.كانت تلقت غرفة العمليات بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، ووجود متوفى بالمكان.على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وبه طعنات نافذة بالصدر تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.وبإجراء التحريات تبين أن الواقعة حدثت بسبب قيام المجنى عليه بمنعهم من الإتجار فى المخدرات بالمنطقة التى يتواجد فيها.وأضافت التحريات ان المتهمين قاموا بالتعدى عليه بأسلحة بيضاء فى الطريق أثناء سيره، ونتج عنها إصابته بعدة طعنات بسلاح أبيض أودت بحياته.وبناء على إذن من النيابة العامة تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.