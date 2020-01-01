رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«شاكر»: الأولوية للمنتجات المحلية فى مشروعات «الكهرباء»

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:48 ص
اجتماع وزير الكهرباء
اجتماع وزير الكهرباء
عمرو خان
طباعة
وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية والتعديلات
أ. نيفين جامع: تعديلات القانون تستهدف مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة 



استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تناول اللقاء آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية وبصفة خاصة فى المشتريات الخاصة بالمشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة، كما استعرض اللقاء التعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى إنفاذ القانون بشكل فعال.

حضر اللقاء المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزيرة التجارة والصناعة والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات والدكتور أمجد سعيد المستشار القانونى لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإضافة إلى المهندس محمد حمدى عبد العزيز عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حرص الوزارة على منح أفضلية للمنتجات المحلية فى المشروعات التى تنفذها الوزارة خاصة فى ظل توافر منتجات على درجة عالية من الجودة  والتميز، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن الصناعة المصرية تمتلك شركات تتمتع بإمكانيات فنية متطورة لإنتاج وتصنيع المهمات والمعدات والعدادت الكهربائية ومنتجات حديثة  على أعلى مستوى ولا تقل مطلقا عن نظيراتها العالمية.

وأشار شاكر  إلى أن الـ6 سنوات الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى مختلف ربوع مصر من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي الذى يقوم بتنفيذ هذه المشروعات مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات واتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات، كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية. وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.

وفى هذا الإطار لفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن المنتجات الوطنية ساهمت بالنسبة الأكبر فى توريدات هذه المشروعات، حيث كان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلى أن بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100 % من  مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة.

ومن جانبها أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن قانون تفضيل المنتج المحلى يستهدف وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة وضمان منافسة عادلة مع الواردات القادمة من الخارج للمشروعات المقامة بالسوق المصرى،مشيرةً إلى أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أهم القطاعات الموفرة لفرص العمل بالاقتصاد القومى.

وأشارت جامع إلى أهمية نشر ثقافة أفضلية المنتج المحلى  بالمشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص خاصة وأن الصناعة المصرية شهدت فى الآونة الأخيرة تطورات تقنية وتكنولوجية كبيرة تؤهلها لمنافسة المنتجات العالمية،لافتةً إلى أن القانون يستهدف مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى بالمشروعات الحكومية.

ولفتت إلى أن الهدف من تعديل القانون هو المساهمة فى ضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتريات الحكومية وتمكينها من المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة، لافتة إلى أهمية التزام المنتجين بمعايير الجودة العالمية باعتبارها عاملا رئيسيا فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.

وأكد المهندس محمد السويدى رئيس  اتحاد الصناعات المصرية، أن قانون تفضيل المنتج المحلى يستهدف تطوير الصناعة الوطنية والحفاظ على معدلات النمو  بها فى ظل المتغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم حاليًا، لافتًا إلى أهمية تضافر جهود الحكومة المصرية والمجتمع الصناعى لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى لتمكينه من المنافسة فى السوقين المحلى والعالمى.

وأشار إلى ضرورة تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى على مشروعات القطاعين العام والخاص بهدف مساندة المنتج المحلى فى مختلف قطاعات الصناعة الوطنية،لافتًا إلى أهمية إلزام الصناعات المصرية بتوريد منتجات مطابقة للمواصفات العالمية  للمشروعات المقامة بالسوق المصري.
اجتماع وزير الكهرباء
اجتماع وزير الكهرباء
اجتماع وزير الكهرباء
اجتماع وزير الكهرباء

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

«يصيب الأطفال».. «الدستور» تكشف حقيقة تفشى «كاواساكى» فى مصر الجديدة

النائب العام: 4 فتيات وطفلة تقدمن ببلاغات ضد أحمد بسام زكي

«شوقى»: امتحانات الثانوية العامة ورقية العام المقبل لفئتين

الصور

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

image description

جنازة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

الأكثر قراءة

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة

وفاة والدة حمادة هلال بعد صراع مع السرطان

«الأوقاف» توضح سبب اقتحام مواطنا لمسجد وتعديه بـ«شومة» على المصلين

إنفوجراف

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

أيام زمان

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

أغرب حكايات لاعبي كأس العالم.. أحدهم انضم لجيش هتلر

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

نجم الساعة

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

حالة اللسان يكشف احتمال إصابة الشخص بهذا المرض

دراسة إسبانية: مناعة القطيع ليست الحل ضد كورونا والتباعد أفضل

دعاء قبل الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2020

وفاة امرأة أسترالية بعد أن لحستها قطة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أفورقى فى القاهرة.. لماذا الآن؟
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
مؤمن المحمدي
مش شغلكم
لواء.حمدى البطران
تنمية الصعيد
المزيد

الثقافة

عقد انتخابات التجديد النصفي لـ«كتاب مصر».. 28 أغسطس

رفعت سلام: حالتى مستقرة.. وانتظروا نسخة ورقية من «أرعى الشياه»

«الحرباء» قصة تشيخوف عن كلب السيد

«ثقافة الأردن» تكرم الطفل صاحب مبادرة تعليم الرسم على الأحجار