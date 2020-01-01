«التعليم» تتوصل لمصور «الفيزياء»: الطالب من القاهرة وضبط متلبسًا

‎كشفت مصادر بغرفة عمليات الثانوية بوزارة التربية ‎والتعليم والتعليم الفني، أن لجنة الرصد ومكافحة الغش بالوزارة، رصدت هوية الطالب الذي قام بتصوير أجزاء من امتحان الثانوية العامة 2020، وقام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".‎وأكدت المصادر أنه تم ضبط طالب متلبس بأعمال تصوير امتحان الفيزياء عن طريق هاتفه المحمول، وقام بنشر أجزاء منها على مواقع خاصة بالغش، بإحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة القاهرة، مشيرًا إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق).ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.