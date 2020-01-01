مدرسة عبد المنعم واصل توزع «أكياس جل معقم» على أولياء الأمور

في مدرسة الفريق عبد المنعم واصل الثانوية بنات بحلوان تتعدد المواقف الإنسانية للحفاظ على صحة طالبات الثانوية العامة وأولياء أمورهم، الذين جاؤوا مع أبنائهم لدعمهم في نفسيًا قبل الدخول للجان الامتحانات."كيس جيل لأولياء الأمور".. هكذا كان المشهد القائم اليوم الثلاثاء أمام مدرسة الفريق عبد المنعم واصل الثانوية بحلوان، حيث قدمت المدرسة لأولياء الأمور أكياس "جل معقم" لتطهير وتعقيم أيديهم خوفًا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.حالة من البهجة انتشرت على وجوه أولياء الأمور نظير اللفتة الإنسانية التي قامت بها المدرسة للطلاب.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق).ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.