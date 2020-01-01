«الأطباء» تنعى طبيبين توفيا بكورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور عبد الجواد السيد سعد، الأستاذ بمعهد الكبد بالمنوفية، والذي توفي في عزل معهد الكبد، والدكتور محمد سامي برغوت، مدرس مساعد طب الأطفال جامعة طنطا، والذيين توفيا إثر أصابتهما بڤيروس كورونا المستجد، لتسجل 101 وفاة بين الأطباء أثناء عملهم.وأوضحت نقابة الأطباء، في بيان، أن الأعداد المذكورة للأطباء، تم توثيق بياناتهم حتى الآن والتأكد من وفاتهم جراء إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، وبعد الاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.