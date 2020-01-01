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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر والسودان تنهيان إجراءات رفع قدرات «الربط الكهربائي» لـ240 ميجاوات (خاص)

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:41 ص
شبكات كهربائية
شبكات كهربائية
عمرو خان
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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن اقتراب إنهاء إجراءات رفع المهمات الكهربائية بخط الربط الكهربائي الدولي بين مصر والسودان، استعدادًا لزيادة القدرات التي تمد بها الشبكة القومية لنقل الكهرباء في مصر نظيرتها في السودان من 70 ميجاوات يوميًا إلى 240 ميجاوات، في إطار التعاون بين البلدين ودعم دول الجوار في تأمين التغذية الكهربائية.

وأكد حمزة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المتوقع أن تنتهي الإجراءات الفنية لرفع قدرات المهمات الكهربائية لدى الجانب السوداني خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ رفع القدرات بخط الربط الكهربائي إلى 240 ميجاوت بدلا من 70 ميجاوات قبل نهاية العام 2020.

وأوضح المتحدث باسم الكهرباء، أنه يساهم في إنهاء هذه الإجراءات الفنية الجانب المصري ممثلًا في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات بين الجانبان المصري والسوداني، موضحًا أنه منذ إطلاق التيار الكهربائي في خط الربط بين البلدين في أبريل 2020، فإن متوسط القدرات المتبادلة لا يقل عن 60 ميجاوات يوميًا.

وأكد حمزة، حرص القيادة السياسية على تأمين التغذية الكهربائية لدولة السودان الشقيق، حيث أنه منذ إطلاق التيار في خط الربط بين البلدين تم توفير كافة احتياجات السودان من الطاقة الكهربائية، فضلًا عن استكمال إجراءات رفع القدرات إلى 240 ميجاوات وفقًا للاتفاقية الموقعة بين البلدين.

ويستهدف قطاع الكهرباء في مصر من تنفيذ مشروع الربط الدولي الكهربائي الدولي مع السودان ورفع القدرات خلال المرحلة الثانية لتنفيذ المشروه الوصول إلي الربط مع سد مروي الكهرومائي في شمال السودان.

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