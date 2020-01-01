رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

15 محضر إشغال و75 حالة ضبط وتنفيذ 157 إزالة فورية بالباجور

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:38 ص
إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
ولاء القاضى
طباعة
شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الباجور حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة الإشغالات وفض الأسواق بنطاق المركز، وكذا متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالمقاهي والكافتيريات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر إشغال طريق، 75 حالة ضبط، وتنفيذ 157 حالة إزالة فورية، كما تم رفع كافة الإشغالات بميدان الباجور وشارع السوق، بالإضافة إلى فض سوق الباجور ومنع وجود أية تجمعات، كما تم متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا من خلال المرور على المقاهي والكافتيريات بالشارع الجديد والتأكيد على أصحابها بضرورة الالتزام وتطبيق كافة التعليمات ومنع تداول الشيشة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

هذا وقد أفاد رئيس مدينة الباجور بأنه تم عمل صيانة لأعمدة الإنارة العامة بالمدينة والطرق العامة بقرية إسطنها وبهناي وصيانة لوحة السلخانة بقبلي الباجور، وتم إنارة 8 أعمدة أمام محطة محولات الباجور، و7 أعمدة آخرين، بالإضافة إلى إنارة 20 عمود بعزبة غيط شبرا بعد عمل الصيانة اللازمة لهم.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين ولتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية باستمرار شن الحملات المكبرة بالوحدات المحلية لإزالة الإشغالات وإخلاء الأسواق وفض التجمعات كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات

موضوعات متعلقة

وفاة والدة حمادة هلال بعد صراع مع السرطان

شكك فى خطورته.. البرازيل تعلن إصابة الرئيس «بولسونارو» بكورونا

حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا (فيديو)

النائب العام: 4 فتيات وطفلة تقدمن ببلاغات ضد أحمد بسام زكي

الصور

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

image description

جنازة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

الأكثر قراءة

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة

وفاة والدة حمادة هلال بعد صراع مع السرطان

«الأوقاف» توضح سبب اقتحام مواطنا لمسجد وتعديه بـ«شومة» على المصلين

إنفوجراف

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

أيام زمان

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

أغرب حكايات لاعبي كأس العالم.. أحدهم انضم لجيش هتلر

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

نجم الساعة

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

حالة اللسان يكشف احتمال إصابة الشخص بهذا المرض

دراسة إسبانية: مناعة القطيع ليست الحل ضد كورونا والتباعد أفضل

دعاء قبل الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2020

وفاة امرأة أسترالية بعد أن لحستها قطة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أفورقى فى القاهرة.. لماذا الآن؟
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
مؤمن المحمدي
مش شغلكم
لواء.حمدى البطران
تنمية الصعيد
المزيد

الثقافة

عقد انتخابات التجديد النصفي لـ«كتاب مصر».. 28 أغسطس

رفعت سلام: حالتى مستقرة.. وانتظروا نسخة ورقية من «أرعى الشياه»

«الحرباء» قصة تشيخوف عن كلب السيد

«ثقافة الأردن» تكرم الطفل صاحب مبادرة تعليم الرسم على الأحجار