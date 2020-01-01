15 محضر إشغال و75 حالة ضبط وتنفيذ 157 إزالة فورية بالباجور

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الباجور حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة الإشغالات وفض الأسواق بنطاق المركز، وكذا متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالمقاهي والكافتيريات.وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر إشغال طريق، 75 حالة ضبط، وتنفيذ 157 حالة إزالة فورية، كما تم رفع كافة الإشغالات بميدان الباجور وشارع السوق، بالإضافة إلى فض سوق الباجور ومنع وجود أية تجمعات، كما تم متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا من خلال المرور على المقاهي والكافتيريات بالشارع الجديد والتأكيد على أصحابها بضرورة الالتزام وتطبيق كافة التعليمات ومنع تداول الشيشة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.هذا وقد أفاد رئيس مدينة الباجور بأنه تم عمل صيانة لأعمدة الإنارة العامة بالمدينة والطرق العامة بقرية إسطنها وبهناي وصيانة لوحة السلخانة بقبلي الباجور، وتم إنارة 8 أعمدة أمام محطة محولات الباجور، و7 أعمدة آخرين، بالإضافة إلى إنارة 20 عمود بعزبة غيط شبرا بعد عمل الصيانة اللازمة لهم.من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين ولتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية باستمرار شن الحملات المكبرة بالوحدات المحلية لإزالة الإشغالات وإخلاء الأسواق وفض التجمعات كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.