رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«شاومينج» ينشر إجابات الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:38 ص
لجان امتحانات
لجان امتحانات
نورهان عبدالرحمن
طباعة
بدأت صفحات شاومينج للغش عبر التليجرام، فى إرسال الاجابات لطلاب الثانوية العامة، بعد أن تم إرسال الأسئلة من داخل أحد اللجان.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق).

ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتاة «تيك توك» جديدة.. القبض على هدير الهادى بسبب فيديوهات خادشة

«يصيب الأطفال».. «الدستور» تكشف حقيقة تفشى «كاواساكى» فى مصر الجديدة

«شوقى»: امتحانات الثانوية العامة ورقية العام المقبل لفئتين

فان دام ينعى رجاء الجداوى: ستظل فى ذاكرتى

الصور

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

image description

جنازة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

الأكثر قراءة

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة

وفاة والدة حمادة هلال بعد صراع مع السرطان

«الأوقاف» توضح سبب اقتحام مواطنا لمسجد وتعديه بـ«شومة» على المصلين

إنفوجراف

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

أيام زمان

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

أغرب حكايات لاعبي كأس العالم.. أحدهم انضم لجيش هتلر

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

نجم الساعة

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

حالة اللسان يكشف احتمال إصابة الشخص بهذا المرض

دراسة إسبانية: مناعة القطيع ليست الحل ضد كورونا والتباعد أفضل

دعاء قبل الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2020

وفاة امرأة أسترالية بعد أن لحستها قطة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أفورقى فى القاهرة.. لماذا الآن؟
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
مؤمن المحمدي
مش شغلكم
لواء.حمدى البطران
تنمية الصعيد
المزيد

الثقافة

عقد انتخابات التجديد النصفي لـ«كتاب مصر».. 28 أغسطس

رفعت سلام: حالتى مستقرة.. وانتظروا نسخة ورقية من «أرعى الشياه»

«الحرباء» قصة تشيخوف عن كلب السيد

«ثقافة الأردن» تكرم الطفل صاحب مبادرة تعليم الرسم على الأحجار