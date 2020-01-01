ديون تركيا تقفز لـ240 مليار دولار.. وكل طفل يولد مدينًا بـ20 ألف ليرة

قالت جريدة «سوزجو» التركية، أن تركيا سجلت ارتفاعًا جديدًا في ديون خزانة الدولة، خلال شهر يونيو الماضي، بقيمة 304 مليارات ليرة تركية، ليرتفع دين الدولة الإجمالي إلى 1.633 تريليون ليرة، وتابعت الصحيفة التركية: "كل طفل تركي مولود حديثًا مدينًا بقيمته 19 ألف و638 ليرة".وكشفت سوزجو التركية أن آخر ارتفاع سجلته أنقرة في قيمة الدين الداخلي في الفترة من يناير حتى مايو من العام الجاري بلغ 221 مليار ليرة، ليصل إلى إجمالي 966.1 مليار ليرة.ويمثل الدين الخارجي في تركيا نسبة 41% من دين الدولة، بينما يشكل الدين الداخلي 69% من إجمالي الديون.