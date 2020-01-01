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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«الجزايرلي»: مبادرة لـ«الصناعات الغذائية» لنشر الوعي بمصانع القطاع

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:34 ص
الجزايرلي
الجزايرلي
أسماء إبراهيم
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عقدت غرفة الصناعات الغذائية ورشة عمل إلكترونية لعرض البروتوكول الخاص الصادر عن الغرفة والذي تم إعداده وفقًا للمرجعيات الدولية حول الملوثات الميكروبية في مصانع المواد الغذائية والتي تم تنظيمها في إطار التعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومن خلال أنشطة مشروع مزارع إلى مزارع – سلامة وجودة الغذاء ومشروع TAIB المقدمان من منظمة لاندوليكس الأمريكية للتنمية الدولية Land O’Lakes International Development، ويأتي ذلك في إطار نشر الوعي بالإجراءات والتدابير الاحترازية في مصانع الأغذية والمواد الغذائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تم خلال الورشة ايضا عرض دليل متداولي الأغذية في التعامل مع جائحة كوفيد ١٩ الصادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتقديم حالة من مصانع الأغذية الأمريكية إلى جانب التدابير الواجب اتخاذها لضمان سلامة العمال والمنتجات الغذائية المنتجة إلى جانب تقديم توصيات لمتداولي الأغذية حول تعديل الإجراءات والنظم الإدارية للتعامل مع الفيروس.

وقد حضر ورشة العمل الالكترونية ما يقرب من 80 مشارك من أعضاء الغرفة والشُعب المختلفة.

صرح المهندس أشرف الجزايرلى بأن ورشة العمل تأتي في إطار جهود الغرفة المستمرة في مساندة قطاع الصناعات الغذائية، وتقديم الدعم الفني للمنشآت الغذائية على كافة مستوياتها من منشأت كبيرة ومتوسطة، وصغيرة ومتناهية الصغر لنشر الوعي بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتعين اتخاذها.

وقد تضمن البروتوكول الصادر عن الغرفة عرض بالإجراءات الواجب اتباعها حيال وجود تلوث ميكروبي عام للمكان بما في ذلك فيروس كورونا المستجد، وكيفية تطهير مواقع الإنتاج، والتعامل مع حالات الإصابة وإجراءات العودة للعمل وغيرها من الإجراءات.

وأكد الجزايرلي على حرص الغرفة على الإسهام الفعَّال فى الجهود التى تبذلها الدولة لبناء وتنمية الوعي الوطني صحيًا ووقائيًا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال نشر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبعض الخبرات الدولية، إدراكًا من الغرفة بحتمية تضافر الجهود فى مجابهة هذه الأزمة، خاصة وأن الرهان الحقيقى على وعي والتزام الكافة: أفرادًا ومؤسسات ومصانع ووحدات إنتاج بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ بما يضمن انحسار الفيروس، والحد من انتشاره وتخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة: صحيًا، واجتماعيًا واقتصاديًا.

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