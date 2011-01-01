«الإسكان» تنعى الفريق العصار

نعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأحر التعازي والمواساة لشعب مصر، وأسرة الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية، أمس.وفي بيان له، أعرب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن جميع العاملين بوزارة الإسكان، عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وتوفي الفريق فخري محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مساء الإثنين، بعد صراع مع المرض.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو الماضي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة «فريق فخري» مع منحه وشاح النيل.وشغل «العصار» منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولا عن ملف العلاقات الخارجية إضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، وكان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور في مؤتمر 3 يوليو، والذي انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصري، ونهاية حكم الإخوان.