ألمانيا تقر رفعًا مشروطًا لحظر السفر إلى الصين وكوريا

قال الدكتور سعيد البطوطي، عضو لجنة السفر الأوروبية "ETC" تابعة للاتحاد الأوروبي، إن الحكومة الألمانية رفعت الحظر عن عدد من الدول حتى يمكن للألمان السفر إلى الدول، وتعد أهم الدول المصرح لها بالسفر هي دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن.وأضاف أن ألمانيا رفعت تحذير السفر لمعظم الدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك لبريطانيا العظمى وأيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين في 15 يونيو، والآن، إذا لم يكن هناك تطور سلبي للعدوى، من وجهة نظر ألمانية يمكن السفر إلى هذه البلدان مرة أخرى دون سابق إنذار.وأكد البطوطي، في تصريحات صحفية، أن ألمانيا رفعت أيضًا تحذيرات السفر عن عدد من الدول دول خارج الاتحاد الأوروبي منها أستراليا، جورجيا، كندا، نيوزيلندا، تايلاند، تونس، أوروجواي، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لليابان وكوريا الجنوبية والصين، رفع الحظر مشروط بالسماح للألمان بالدخول إليها دون شروط.وتابع: "أما بالنسبة للمسافرين من المناطق الواقعة بنطاق الخطورة، يستمر تطبيق التزام الحجر الصحي لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول، أو تقديم نتيجة اختبار سلبية حديثة لفيروس كورونا لم يمر عليها 72 ساعة".