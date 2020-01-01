نوال الزغبي تستعرض رشاقتها داخل منزلها (فيديو)

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو جديد لها.وظهرت نوال الزغبي في الفيديو هي تمارس التمرينات الرياضية داخل منزلها، وعلقت قائلة "صباح الخير".وتحرص نوال الزغبي على ممارسة الرياضة خلال فترة الحظر دائمًا.وطرحت نوال الزغبي مؤخرًا أغنية "اتحاربت" كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان، ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.