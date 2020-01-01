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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اكتشاف حفريات ديناصورات من العصر الطباشيري جنوبي الصين

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:58 ص
حفريات ديناصورات
حفريات ديناصورات
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اكتشف باحثون صينيون حفريات أربعة أنواع من الديناصورات من العصر الطباشيري في محافظة "فوسوي" بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين.

وقال نائب رئيس متحف التاريخ الطبيعي في قوانغشي "مو جين يو" –في تصريح اليوم الثلاثاء- إن الحفريات لدنياصورات من الصربوديات والثروبودات والأورنيثوبودات وسيراتوسورس، وتم العثور عليها في حوض ناباي بالمنطقة، حيث تشمل العظام المكتشفة الأضلاع وعظم الفخذ وعظم الشظايا".

وتبلغ مساحة الحوض حوالي 150 كيلومترا مربعا، وهو واحد من الأماكن القليلة الغنية بالحفريات من العصر الطباشيري المبكر في آسيا، وعثر علماء الآثار على عدد كبير من حفريات الديناصورات في المنطقة منذ السبعينيات.

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