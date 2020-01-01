رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة إسبانية: مناعة القطيع ليست الحل ضد كورونا والتباعد أفضل

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أفادت دراسة طبية إسبانية واسعة النطاق أن تحقيق "مناعة القطيع" في عموم البلاد فيما يتعلق
بفيروس كورونا، لا يزال بعيدا كل البعد عن الواقع الحالي، وأن تدابير التباعد الاجتماعي تظل أفضل وسيلة للتعامل مع الجائحة.

وأوضحت الدراسة، التي مولتها جزئيا وزارة الصحة الإسبانية ونشرتها دورية "لانسيت" الطبية، أن 5% فقط من أكثر من 61 ألف شخص شملتهم الدراسة، كونوا أجسامًا مضادة لمقاومة المرض.

كما كشفت عن أن نحو ثلث المشاركين في الدراسة من الذين أصيبوا بالفيروس، ظلوا بدون أعراض، ويقول معدو الدراسة إن ذلك له "تأثيرات مهمة على الصحة العامة".

وذكر الباحثون: "في الوقت الحالي، مناعة القطيع صعبة التحقق بدون تقبل الأضرار الجانبية بسقوط العديد من الوفيات بين السكان المعرضين للإصابة وزيادة العبء على النظم الصحية".

وتتحقق مناعة القطيع عندما يصاب عدد كاف من السكان بفيروس أو بكتيريا ما، أو يتم تطعيمهم منهما.

وبحسب الدراسة تؤكد النتائج على ضرورة الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي ومواصلة الجهود لتحديد وعزل الحالات الجديدة والمخالطين لها من أجل السيطرة على الوباء مستقبلا.

موضوعات متعلقة

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربى

«الأوقاف» توضح سبب اقتحام مواطنا لمسجد وتعديه بـ«شومة» على المصلين

شكك فى خطورته.. البرازيل تعلن إصابة الرئيس «بولسونارو» بكورونا

الصور

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

image description

جنازة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

الأكثر قراءة

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة

«الأوقاف» توضح سبب اقتحام مواطنا لمسجد وتعديه بـ«شومة» على المصلين

مستشار الرئيس: «موقف كورونا تحت السيطرة» (فيديو)

إنفوجراف

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

أيام زمان

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

أغرب حكايات لاعبي كأس العالم.. أحدهم انضم لجيش هتلر

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

نجم الساعة

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة إسبانية: مناعة القطيع ليست الحل ضد كورونا والتباعد أفضل

دعاء قبل الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2020

وفاة امرأة أسترالية بعد أن لحستها قطة

«كورونا» يضم الممثل المسرحى الكندى نيك كورديرو إلى قائمة ضحاياه

مقالات الرأي
ماجد حبته
أفورقى فى القاهرة.. لماذا الآن؟
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
مؤمن المحمدي
مش شغلكم
لواء.حمدى البطران
تنمية الصعيد
المزيد

الثقافة

رفعت سلام: حالتى مستقرة.. وانتظروا نسخة ورقية من «أرعى الشياه»

«الحرباء» قصة تشيخوف عن كلب السيد

«ثقافة الأردن» تكرم الطفل صاحب مبادرة تعليم الرسم على الأحجار

رئيس اتحاد الناشرين بالأردن: جائحة كورونا أنهكته