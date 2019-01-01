بدء توافد الطلاب على اللجان الامتحانية فى خامس أيام الثانوية العامة

بدأ توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة، على لجانهم الامتحانية، في خامس أيام الامتحانات للعام الدراسي 2019 2020، حيث يقوم الطلاب بأداء الامتحان في مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.وتم توزيع الطلاب على 3133 لجنة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم قد وجهت باتباع التعليمات الآتية خلال الامتحانات:1- تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير الساعة (7:30) صباحًا.2_ارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة).3- عضو لجنة السير مسئول عن متابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات من الساعة 7:30 صباحًا.4- توفير عدد (10) من المعلمين أو الإداريين لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير.5- تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب.6- تواجد كل من "المعاونين – عدد (2) عامل – العضو القانوني باللجنة " لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم.7_استلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم مسؤولية مراقب أول اللجنة.8- استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" يسمح له بالتواجد من الساعة (7.30 صباحًا) حتي (9.30 صباحًا).9- تكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم بلجنة السير.10- متابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية.