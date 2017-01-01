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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا فى الهند تتجاوز 20 ألفا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:27 ص
وفيات كورونا فى الهند
وفيات كورونا فى الهند تتجاوز 20 ألفا
وكالات
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تجاوزت وفيات فيروس كورونا في الهند 20 ألفا، اليوم الثلاثاء، بينما زاد عدد الإصابات بصورة كبيرة قبيل تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة منذ شهرين وسط توقعات اقتصادية قاتمة.

وسجلت البلاد 467 حالة وفاة جديدة اليوم الثلاثاء ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 20160، كما سجلت 22252 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 719665 إصابة.

وتجاوزت الهند روسيا، أمس الإثنين، لتصبح ثالث أكثر الدول تضررًا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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