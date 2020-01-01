تسريب إيرانى يكشف سبب سقوط الطائرة الأوكرانية

أفاد موقع قناة "العربية"، صباح اليوم الثلاثاء، بأنه تم الحصول على تسجيل صوتي بين مسئول إيراني وأحد أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية، يكشف سبب سقوط الطائرة.واعترف المسئول الإيراني، في تسجيل مسرب حول الطائرة الأوكرانية، قائلًا: "تعمدنا ترك المجال الجوي مفتوحًا، فتحنا المجال الجوي لضرب قاعدة عين الأسد العراقية فسقطت الطائرة الأوكرانية".ويأتي ذلك بعد أن بث التليفزيون الأوكراني حديثًا قال إنه مسرب بين طيار إيراني وبرج مراقبة الحركة الجوية، يظهر أنه تم تسجيله في ذلك الوقت، ويزعم الطيار أنه رأى وميضًا في السماء، يشبه إطلاق الصواريخ، ثم انفجارًا.وجدير بالذكر أن التليفزيون الإيرانى، أعلن مصرع 180 شخصًا، جراء تحطم طائرة أوكرانية، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخمينى فى طهران يناير الماضي.