السودان.. لجنة كورونا تصدر توصيات جديدة

تبنت اللجنة المركزية المشتركة في السودان لطوارئ كورونا، عددًا من القرارات والترتيبات تشمل فترة ما بعد الحظر الصحي وسبل العودة التدريجية الآمنة للحياة في البلاد.وأشارت اللجنة في قراراتها إلى "ضرورة تقليل ساعات حظر التجول بدءًا من الأربعاء القادم، لتصبح من الساعة 6 مساءً وحتى 6 صباحا، مع الاستمرار في إغلاق الجسور خلال ساعات الحظر".وأوصت كذلك بـ"عودة المواصلات العامة مع مراعات التباعد ولبس الكمامات، على أن يستمر إيقاف صالات المناسبات والتجمعات حتى نهاية أغسطس المقبل".وتابعت: "فتح مختبر جبرة لفحص كورونا بطاقة استيعاب 300 عينة في اليوم، والعودة التدريجية للموظفين بالقطاع الحكومي والخاص بدءًا من يوم الأحد المقبل، مع التأكيد على التزام الشركات بحماية موظفيها، وفرض عقوبات صارمة في حالة مخالفة الشروط".وشددت على الاستمرار في إغلاق الجامعات والمدارس ورياض الأطفال إلى إشعار آخر، مع إجراء امتحانات الدراسة الأساس في موعدها".وحذرت من أن "أي تراخٍ في الالتزام بالاشتراطات الصحية سيعيد البلاد إلى مربع الإغلاق الكامل".وأشارت إلى أنها ستعقد اجتماعًا ثانيًا الثلاثاء، لتحديد شروط العودة التدريجية والآثار المترتبة لفك الحظر واستقبال العالقين بالخارج وفتح الولايات.