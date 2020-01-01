مجلس العشائر يدعو لتحرير سوريا من الاحتلال التركى

دعا مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية أبناء العشائر من كل مكونات الجزيرة السورية، للالتحاق بصفوف المقاومة الشعبية لتحرير تراب سوريا من الدنس التركي.وشدد المجلس، في بيان، على ضرورة مراجعة المراهنين على المحتلين حساباتهم والعودة لسوريتهم الأصيلة قبل فوات الأوان، والالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري لاستكمال تحرير تراب سوريا وتخليصها من حالة الإرهاب والفوضى.وطالب بضرورة التوجه إلى دمشق من أجل توحيد البنادق لتحرير عفرين وجرابلس ورأس العين وإدلب من براثن المحتلين، داعيًا كل المكونات إلى وقف مهنة الارتزاق لمصلحة حماية المحتل.