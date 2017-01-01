بكين بلا إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت سلطات العاصمة الصينية بكين إنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا طيلة يوم 6 يوليو.وسجلت بكين على مدى الأيام الماضية إصابات يومية في فترة حملت مخاوف من انتشار بؤرة تفش جديدة انطلقت من سوق شعبي بالمدينة لبيع الخضار.ودارت الشبهات بداية حول أسماك السلمون ومن ثم تبعتها مواد غذائية أخرى، حيث كانت ربع أحياء المدينة تسجل إصابات جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.