مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء تصادم طائرتين فى إيداهو الأمريكية

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم جراء تصادم طائرتين صغيرتين فوق بحيرة في ولاية إيداهو الأمريكية.وقال ريان هيجينز، من مكتب قائد شرطة مقاطعة كوتيناي في تصريحات، إنه تم تأكيد وفاة ثلاثة أشخاص، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».وتم انتشال جثثهم من بحيرة كوير دالين، وهي موقع سياحي شهير،ولا يزال عدة أشخاص في عداد المفقودين.وأشارت تقارير أولية إلى أن ثمانية أشخاص ربما كانوا على متن الطائرتين.وقال هيجينز: «التقارير الأولية تفيد بأنه كان هناك ثمانية ركاب وأفراد الطاقمين على متن الطائرتين لكن هذا لا يزال قيد التحقق، في الوقت الحالي يُعتقد أنه ليس هناك أي ناجين».