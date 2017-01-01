البرازيل تسجل 620 وفاة بكورونا وأكثر من 20 ألف إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 20 ألفًا و229 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و620 وفاة.وأضافت الوزارة، أن البرازيل سجلت في المجمل مليونا و623 ألفًا و284 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 65487 حالة.وسجلت البرازيل يوم الأحد 602 وفاة، و26051 إصابة جديدة.وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميًا من حيث أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجدة، بعد الولايات المتحدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.