الرئيس العراقى: اغتيال الهاشمى جريمة خسيسة

اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح أن اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي "جريمة خسيسة تستهدف الإنسان العراقي وحقه في الحياة الحرة الكريمة، وتستهدف القيم التي ارتضيناها للوطن فيما بعد حقبة الاستبداد".وقال الرئيس العراقي، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية"، إن "أقل الواجب الكشف عن المجرمين وإحالتهم الى العدالة، لضمان الأمن والسلام لبلدنا".وأطلقت مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين النار على الهاشمي، أمام منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد، ما أدى لمقتله.وهشام الهاشمي البالغ من العمر 47 عاما، خبير مختص بشئون الجماعات المسلحة، وهو كاتب له دراسات إستراتيجبة عديدة.