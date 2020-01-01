انفجار داخل مصنع بجنوب طهران وسقوط قتيلين

اندلع انفجار جنوب العاصمة الإيرانية طهران، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد موقع قناة "العربية".وقال سكان محليون إيرانيون إن الحادث وقع في منطقة "باقر شهر" جنوب طهران، إثر انفجار ضخم في شركة "سباهان برش".وأسفر الانفجار عن سقوط قتيلين، على الأقل، من عمال الشركة التي تقع في جنوب البلاد، ولم ترد أي أنباء أخرى عن أسباب الانفجار حتى الآن.