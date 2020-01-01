حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 7 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تحوّلات متعددة في مصلحتك، لكن تريث وستجد أمامك صفحات بيضاء بالجملة تغير مجرى حياتك نحو الأفضل.عاطفيًا: تجاري الشريك في كل ما يطلبه شعورًا منك بالوضع الدقيق الذي يمر به منذ مدة بسبب ظروف عائلية طارئة.صحيًا: ابتعد عن الغضب واحم نفسك من الحوادث، وقد تقلق على صحة أحد المقربين.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.