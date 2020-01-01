حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 7 يوليو 2020

تقدم عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية ليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 على النحو التالي:برج الحملمهنيًا: تتلاحق النجاحات فلا تضيّع عليك الفرص؛ بل ارتبط بالمواعيد خلالها وفاوض وساوم ولا بأس في تقديم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة.عاطفيًا: طلبات الشريك لم تعد تحتمل، وقد تنعكس سلبًا على العلاقة بينكما، فكن مستعدًا للأسوأ.صحيًا: أنت اليوم في حالة صحية جيدة، المطلوب منك الهدوء والراحة إلى أقصى الحدود.برج الثورمهنيًا: كن حذرًا جدًا، ولا تفسح للأعداء مجالًا لكي يكتشفوا خطأ ما، مطلوب منك الحذر والابتعاد عن الضوء والتكتم والانتظار لقول ما تريد.عاطفيًا: من اليوم فصاعدًا قد تضطر إلى التعامل مع الشريك كفريق واحد، وذلك يترك آثارًا إيجابية على أجوائكما.صحيًا: تأمل خيرًا بالعلاج الذي تخضع له ولا سيما أن الطب تطور كثيرًا وبات قادرًا إلى أمور كثيرة.برج الجوزاءمهنيًا: رؤيتك الواضحة للأمور تساعدك كثيرًا لتحديد خطواتك المقبلة لتكون ناجحة، والإقدام على مشاريع جديدة في الاستثمار.عاطفيًا: لا تبحث في دفاتر الماضي لمعالجة أخطاء الحاضر، فلكل زمن خصوصيته، عش أيامك كما يجب واعتن بالحبيب كثيرًا.صحيًا: مهنيًا: هذا اليوم يحمل وعودًا وانتصارًا على بعض المصاعب الصحية.برج السرطانمهنيًا: يوم ناجح ورابح معنويًا وماليًا فيعزز صلاتك بالمحيط، ويتحدث عن علاقة لك بالخارج أو عن زيارة تتلقاها من أصدقاء آتين من بعيد.عاطفيًا: لا تدع بعض التراكمات تفسد علاقتك بالحبيب، وصارحه بكل ما تشعر أن من الضرور مصارحته به.صحيًا: تقرر بعد إلحاح من العائلة الخضوع لحمية وممارسة الرياضة يوميًا.برج الأسدمهنيًا: تجنّب الانفعالات والاستعراضات أمام الناس، ولا تتفوّه بكلمات تؤثر في حسن سير أعمالك.عاطفيًا: بعض التنازلات تؤسّس لثقة كبرى مع الشريك، وتمنح الأفضلية لمستقبل مشرق وواعد ومليء بالسعادة والطمأنينة.صحيًا: عليك أن تعتمد على نظام غذائي محدّد، ذلك أفضل لراحتك النفسية.برج العذراءمهنيًا: تحوّلات متعددة في مصلحتك، لكن تريث وستجد أمامك صفحات بيضاء بالجملة تغير مجرى حياتك نحو الأفضل.عاطفيًا: تجاري الشريك في كل ما يطلبه شعورًا منك بالوضع الدقيق الذي يمر به منذ مدة بسبب ظروف عائلية طارئة.صحيًا: ابتعد عن الغضب واحم نفسك من الحوادث، ثم تراجع صحي أو معنوي وقد تقلق على صحة أحد المقربين.برج الميزانمهنيًا: ترتفع المعنويات وتحصل على فرصة لتلطيف الأجواء بينك وبين الزملاء، وتتلقى دعوة للقاء أو للتعارف، إنه يوم إيجابي ومثمر.عاطفيًا: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور.صحيًا: عليك أن تتعلم كيف تستريح وكيف تروّح عن نفسك عندما تشعر بالحاجة الماسّة لذلك.برج العقربمهنيًا: بعد وقت طويل من الانتظار، احسم موقفك المتذبذب في العمل، لأن ذلك يكون في مصلحتك.عاطفيًا: مزيد من العطف والحنان تلمسه من الشريك، إنما لا تستغل طيبة قلبه لأنك قد تدفع الثمن غاليًا.صحيًا: الالتحاق بأحد الأندية الرياضية والقيام بحمّام بخار وسونا يريحك كثيرًا.برج القوسمهنيًا: يوم مناسب لبدء مشروع جديد، والتركيز على الأعمال الروتينية يؤتي ثماره المرجوة، لكن عليك قبل ذلك إنهاء الأمور العالقة.عاطفيًا: عليك مواجهة الوقائع كما هي مع الشريك، فالحقيقة غالبًا ما تكون ممرًا إلزاميًا بغية وضع النقاط على الحروف وإنهاء المشاكل.صحيًا: حاول أن تمارس رياضة المشي باستمرار، فهذا يفيد كل أعضاء الجسم.برج الجديمهنيًا: عليك أن تعزز علاقاتك مع زملاء العمل بشكل أكبر كي تستطيع العمل ضمن فريق عمل متجانس ومتقارب.عاطفيًا: تمارس سحرك وجاذبيتك اليوم، فالحبيب لا يستطيع أن يرفض لك طلبًا أو حاجة لأنك تحتل مكانة كبيرة في قلبه.صحيًا: تختار تمضية معظم أيام هذا الشهر على البحر لممارسة السباحة أطول وقت ممكن.برج الدلومهنيًا: يوم جميل جدًا او حتّى من أجمل الأيام، يفسح في المجال لفتح حوار وملفات وعقد صفقات تجارية رابحة على مراحل متعدّدة تكون في النهاية بنّاءة ومثمرة.عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم نسائم دافئة فتعيد الطمأنينة إلى القلوب وتقرّب المسافة بينها، وتتحمّس للإفصاح عن مشاعرك بصراحة وإيجابية.صحيًا: قد يطلب منك الخروج للمشي مسافات طويلة، لذا يجب أن تكون مستعدًا للشعور بالتعب الذي قد ينتج من ذلك.برج الحوتمهنيًا: قد تضيع عليك فرص أو تعيد الكرّة والمحاولات، على الرغم من ذلك عليك أن تتحرك وتنجز أعمالك على أكمل وجه.عاطفيًا: تبدو الملامح إيجابية في علاقاتك الشخصية مع الزوج أو الحبيب أو الأهل، وتجد نفسك وسط أجواء حارّة جميلة.صحيًا: تستشير محيطك لتقف على آرائه بشأن مشروع سفر يتضمن نشاطات مفيدة للصحة.