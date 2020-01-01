زلزال بقوة «6.6 ريختر» يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية

قال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب ساحل جزيرة جاوة الإندونيسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.ووفقًا للمصدر، كان مركز الزلزال على بعد 142 كم شمال مدينة سيمارانج (المركز الإداري لمقاطعة جاوة الوسطى).ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا وتهديدات بأمواج مد عاتية حتى الآن.