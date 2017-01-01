عمدة أتلانتا الأمريكية تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت كيشا بوتومز، عمدة مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، أنه ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت بوتومز، إن نتيجة اختبار فيروس كورونا لديها جاءت إيجابية، لكن أعراض المرض لم تظهر عليها.ولم تعط المزيد من التفاصيل حول حالتها الصحية، ولم تذكر ما إذا كانت تخضع للحجر الصحي وتاريخ أخذ العينة منها.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.