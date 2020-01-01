كوريا الشمالية ترفض التفاوض مع أمريكا

أعلنت كوريا الشمالية رفضها التفاوض مع الولايات المتحدة، وذلك في ظل تقارير عن لقاء محتمل على مستوى القمة، ودعوات كوريا الجنوبية لعقد مثل هذا اللقاء.وجاء في بيان لمدير الشئون الأمريكية بوزارة الخارجية لكوريا الشمالية كوون جونج جون، نقله إعلام بيونج يانج الرسمي، أن كوريا الشمالية "حددت موقفها بوضوح" في ما يخص رفض المفاوضات.وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لعرض أي شيء جديد، وتستغل الموضوع لتسوية "الأزمة السياسية الداخلية".كما دعت بيونج يانج جارتها الجنوبية إلى "عدم التدخل في شئون الآخرين"، مضيفة أن سيئول تستفيد من "الشائعات غير المناسبة" حول لقاء جديدة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ويأتي ذلك على خلفية التقارير المتداولة في وسائل الإعلام حول احتمال عقد قمة جديدة بين كيم وترامب، وتعليقات المسئولين بهذا الشأن.وأعرب رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، عن أمله بانعقاد قمة جديدة بين ترامب وكيم قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي من المقرر أن تجري في نوفمبر المقبل.