محافظ بورسعيد: الحكومة تُعِيد مراجعة كود الجراجات

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا اليوم مع الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.وأكد محافظ بورسعيد، على تكثيف متابعة جميع المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، سواء المشروعات الخدمية أو التنموية، وكذلك مشروعات رفع كفاءة الطرق وإنشاء طرق جديدة.وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار بوقف إصدار التراخيص للمنشآت بغرض السكن لمدة 6 أشهر، لكي نعطي أنفسنا فرصة لوضع شروط واقعية للبناء، من منطلق أن حجم البناء غير المنتظم يمثل ضغطًا هائلًا على المرافق، كما يؤثر على الشكل الحضاري لمدننا وشوارعنا التي أصبحت بمثابة «جراجات مفتوحة»؛ نظرًا لعدم مراعاة توفير جراجات في العمارات المبنية.وأوضح أن الحكومة تعيد حاليًا مراجعة كود الجراجات، وسيصدر القرار خلال أيام قليلة، بحيث من المقرر أن يتم تحديد الجراجات وفقًا لمساحة الوحدات السكنية.ولفت محافظ بورسعيد، إلى أنه نظرًا للإجراءات الحاسمة التي تم تطبيقها في ملف إزالة مخالفات البناء، سارع الكثيرون لتقديم طلبات التصالح حتى وصل عددها طبقًا للتقارير التي قدمها وزير التنمية المحلية إلى حوالي 325 ألف طلب، حيث سيتم سداد مبلغ محدد لجدية التصالح لحين انتهاء اللجان من التقييم النهائي لقيمة التصالح، وفور ذلك سيتم احتساب ما تم سداده من القيمة النهائية، مشددًا على أن أي مخالف سيمتنع عن السداد ستتم الإزالة على الفور بمنتهى الحسم والحزم.