«التموين»: تطوير خدمات مميكنة لم تكن متاحة من قبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مركز نظم المعلومات، العمل على تحديث خدمات التموين والتوسع في ميكنتها، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قامت بتنفيذ إستراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقه الدعم، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.وأشار إلى أن تطوير الخدمات المقدمة على موقع "دعم مصر"، بإضافة خدمات جديدة عليه، لم تكن متاحة قبل ذلك، كالنقل من محافظة لأخرى، والفصل الاجتماعي، وإعادة إرسال الرقم السري، بالإضافة إلى الخدمات التي كانت تتواجد على الموقع مسبقًا في استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.ومن جانبه، أكد الدكتورعمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، أنه تمت زيادة الأمان بالنسبة للمواطن على الموقع بتخصيص "رقم سري" لمرة واحدة لكل طلب، وذلك لضمان أن المواطن صاحب البطاقة هو من يقوم بطلب خدماته.وطالب "مدكور" المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بضرورة إدخال رقم الهاتف الخاص بهم لتسهيل التعامل ووصول الرسائل على هواتفهم الخاص، مشيرًا إلى إدخال 10 ملايين مواطن من أصحاب البطاقات التموينية لهواتفهم.ويستطيع صاحب بطاقة التموين أو أحد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة، الدخول على موقع "دعم مصر" للحصول على هذه الخدمات، وأن رسوم أي خدمة هو جنيه فقط قمية الاستمارة الورقية بمكتب التموين، بجانب أيضًا رسوم استخراج الكارت الذكي للبطاقة وهو 20 جنيهًا، في حال الحصول على خدمة استخراج بطاقة بدل تالف أو بدل فاقد.ويقتصر الحصول على خدمات بطاقات التموين من خلال موقع "دعم مصر" على من لديه رقم محمول باسمه أو باسم أحد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة، ومسجل على الموقع، دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين، وذلك حتى يتم للتأكد من أن الذي يقوم بالخدمة إلكترونيًا هو صاحب البطاقة نفسه لأنه في حالة ضياع البطاقة من صاحبها يستطيع أي شخص الدخول على الموقع لتسجيل طلب بدل فاقد، مما يجعل البطاقة الأولى تتعرض للتوقف، ولذلك حرصت الوزارة على تقديم هذه الخدمة لمن له رقم محمول ومسجل باسمه.