سمير فرج عن «العصار»: له الفضل فى إنتاج أول سيارة كهربائية

نعى الدكتور اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي ومدير الشئون المعنوية الأسبق، الفريق الراحل محمد العصار، قائلًا: "كنا أولاد دفعة واحدة.. لكنني تخرجت من الكلية الحربية وتخرج هو في الفنية العسكرية وهو رجل منضبط وقدير.. محبوب من الجميع.. لم تكن له عداءات مع أحد.. عسكري فاهم متعلم في أصول التسليح وهي اخطر وظيفة في القوات المسلحة".وأضاف "فرج"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، أن فضل إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر يعود إليه بتكليف من الرئيس السيسي كلفه به منذ عامين والذي سيتمم افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في غضون شهرين.وأوضح أن شركة النصر للسيارات التي اعتراها الإهمال وأوشكت على السقوط كان له الفضل في شرائها وإعادة الروح إليها.