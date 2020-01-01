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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«القومى للمرأة»: تواصل عدد كبير من الفتيات على الخط الساخن للتحرش

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:51 م
التحرش
التحرش
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قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن هناك العديد من الفتيات بدأت تحكي عن وقائع تعرضهن للتحرش من خلال التواصل على الخط الساخن 15115، وعبر الواتساب أيضًا، مؤكدة أن المجلس بدوره قام بتعريف الفتيات بحقوقهن تجاه هذه الأشياء.


وتابعت «عبدالمنعم»، خلال مداخلة عبر «سكايب» ببرنامج «مساء دي إم سي»، اليوم الإثنين: «أعمار معظم الفتيات التي تواصلت معنا كانت تتراوح بين 14 إلى 16 عامًا»، مفيدة بأنهن فتيات في سن صغير، ويجب تنبيههن بحقوقهن وما عليهن فعله عند التعرض لأي واقعة.

وعقبت الإعلامية إيمان الحصري، على حديث أمل عبدالمنعم قائلة: «أصبح هناك صحوة بين النساء والفتيات ومن بينهم فنانات ومشاهير، بعد القضية الشهيرة للشاب أحمد زكي بسام»، موضحة أن دفاع المرأة عن حقها والتصدي للتحرش بالقانون، لكن دون أن تجير على أحد أو تتهمه بالباطل.

وعرض البرنامج تقرير عن رأي الشارع حول الأسباب التي تؤدي لتعرض الفتيات للتحرش، حيث جاءت الآراء متغايرة ما بين أن الشاب هو المخطئ وما بين أن الفتاة وعدم احتشام لبسها هو السبب، والرأي الأخير كان الأكثر في آراءهم.

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